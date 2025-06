Calciomercato Milan, appunto importantissimo di Pellegatti: svelato un pensiero di Allegri. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Carlo Pellegatti, voce storica e autorevole del tifo milanista, ha le idee chiare sul mercato difensivo del Milan e sulle strategie di Massimiliano Allegri. L’esperto giornalista ha smorzato gli entusiasmi su un possibile affidamento totale a giovani promesse, sottolineando: “Non pensiamo che Allegri voglia dare le chiavi della difesa a un 2006“. Un monito chiaro, che invita alla prudenza e a non ipotizzare scelte avventate per un reparto cruciale come quello arretrato.

L’affermazione di Pellegatti si riferisce alla necessità di affidarsi a elementi di provata esperienza e affidabilità per una difesa che sarà il pilastro del nuovo Milan di Allegri. Il tecnico, noto per la sua pragmatica attenzione alla fase difensiva, difficilmente si affiderà esclusivamente a talenti giovanissimi, per quanto promettenti, per ruoli così delicati. La linea guida sarà la solidità e la conoscenza tattica, elementi che solo giocatori con un certo bagaglio di partite possono garantire.

Ed è proprio in quest’ottica che Pellegatti lancia un campanello d’allarme: “Ecco perché… attenzione a Djimsiti“. Il riferimento è ad Berat Djimsiti, difensore albanese dell’Atalanta. Il suo nome circola da tempo tra gli obiettivi del Milan e, secondo Pellegatti, rappresenta un profilo perfettamente in linea con le esigenze di Allegri. Djimsiti è un difensore roccioso, con grande esperienza in Serie A e nelle competizioni europee, oltre a essere un elemento versatile capace di giocare sia al centro che sul centrosinistra.