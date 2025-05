Calciomercato Milan, il giornalista dice la sua: «Terrei quasi tutti i titolari. C’è da capire una cosa»

Calciomercato Milan, tra entrate e uscite: Giuseppe Pastore ha detto la sua sulle operazioni che potrebbero fare i rossoneri in estate

Giuseppe Pastore, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua su quello che dovrebbe essere il prossimo calciomercato del Milan.

«Serve un difensore centrale, una guida del reparto che il Milan non ha e serve un regista puro a centrocampo, Ricci è il nome che il Milan segue da mesi, non so se andrà a buon fine. Essendo italiano aiuterebbe anche con le liste. Servirebbe un terzino sinistro di riserva che non c’è mai stato quest’anno, rifiniture. In uscita? Io terrei quasi tutti i titolari, con le giuste motivazioni può dare molto di più, mi riferisco a Maignan, Theo e Leao. Qualche cessione come Chukwueze e Emerson Royal la farei, magari anche un centrale come Thiaw. Non andrei a stravolgere i titolari però. In attacco c’è da capire su chi si vuole puntare, tre punte sono troppe, penso che Abraham potrebbe rientrare a Roma e mi riprenderei Saelemaekers. Non sono cose che portano ad uno stravolgimento, la rosa è buona e può fare meglio di così».