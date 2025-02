Calciomercato Milan, la rivelazione di Passerini non passa inosservata! L’ha detto veramente

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Carlos Passerini sul futuro di Theo Hernandez: i rossoneri gli offriranno comunque il rinnovo

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha dato questa importante notizia sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan proverà comunque a proporre un rinnovo a Theo, più o meno alle stesse cifre di oggi, per tentare poi di venderlo senza avere l’acqua alla gola. Vedremo. Intanto c’è da capire come reagirà. Non che ci volesse un genio, ma s’è reso conto pure Theo che il suo (doppio) gesto scellerato è costato l’eliminazione. Ieri, raccontano da Milanello, era affranto. Ci mancherebbe. Intanto verrà multato. Ma né la multa né le scuse serviranno a cambiare il futuro».