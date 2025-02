Calciomercato Milan, la rivelazione di Morata: «Sono andato via a gennaio per questo motivo»

Condividi via email

Intervistato da Marca, Alvaro Morata ha parlato così dell’addio al calciomercato Milan a gennaio. Di seguito le dichiarazioni dell’attuale calciatore in forza al Galatasaray.

PAROLE – «Via dal Milan a gennaio? Circostanze del calcio. Sono andato al Milan per Fonseca, ma dopo pochi mesi un progetto che sembra una cosa diventa un’altra. Alla fine non ero così a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca».