Calciomercato Milan, l’annuncio del dirigente complica i piani a Tare: il grande obiettivo è stato dichiarato incedibile. Le ultimissime sui rossoneri

Il Parma è stato categorico: Leoni e Suzuki non sono sul mercato. Lo ha dichiarato la dirigenza ducale, ribadendo la volontà di trattenere i due talenti per almeno un’altra stagione. Una notizia che, per quanto riguarda Alessandro Leoni, frena le ambizioni di molti club di Serie A, tra cui il Milan, che ha messo gli occhi sul giovane difensore.

Il Milan ha identificato in Leoni un potenziale rinforzo per il proprio reparto difensivo, in linea con la strategia di puntare sui giovani talenti italiani. Il difensore del Parma, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama nazionale. La sua capacità di giocare sia come difensore centrale che come terzino, unita a una notevole visione di gioco e un’ottima fisicità per la sua età, lo rendono un elemento estremamente versatile e appetibile.

L’interesse del Milan per Leoni non è un mistero. I rossoneri, infatti, hanno già avviato contatti con l’entourage del giocatore e con il Parma per sondare il terreno. L’obiettivo era quello di portare Leoni a Milanello già in questa sessione di mercato, magari con l’idea di inserirlo inizialmente nella formazione Primavera o di girarlo in prestito per fargli fare esperienza.

Tuttavia, la posizione ferma del Parma complica non poco i piani del Milan. Il club emiliano, reduce da una promozione in Serie A, intende dare continuità al proprio progetto e ritiene Leoni un elemento chiave per il futuro. Lasciarlo andare significherebbe privarsi di un asset prezioso e, forse, inviare un segnale sbagliato alla piazza.

Il Milan dovrà dunque armarsi di pazienza e monitorare l’evoluzione della situazione. L’idea è quella di continuare a seguire il giocatore con attenzione e, eventualmente, tornare alla carica nella prossima stagione, sperando che la posizione del Parma possa ammorbidirsi. Per ora, Leoni rimane blindato, e il Milan dovrà rinviare i suoi piani per il giovane talento.