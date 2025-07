Calciomercato Milan, duello infuocato tra Parma e Lecce per l’acquisto di Liberali: c’è una squadra in pole. Le ultimissime sui rossoneri

Il Parma ha messo gli occhi su Mattia Liberali, giovane talento del Milan. Il classe 2007, che si è messo in mostra nelle giovanili rossonere, è considerato un profilo interessante per il futuro dei Ducali. L’interesse del Parma, tuttavia, non è isolato: anche il Lecce, reduce da una salvezza in Serie A, segue con attenzione il giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa per Liberali potrebbe intrecciarsi con quella relativa a Giovanni Leoni, difensore centrale del Parma. Il Milan, infatti, avrebbe mostrato un certo gradimento per Leoni, e questa situazione potrebbe favorire una sorta di scambio o un’operazione combinata tra i due club. Un incrocio di mercato che, se concretizzato, permetterebbe al Parma di assicurarsi un giovane promettente come Liberali, cedendo al contempo un pezzo pregiato della propria rosa al Milan.

Il Lecce, dal canto suo, rimane un’alternativa concreta per Liberali. I salentini hanno dimostrato negli anni una particolare attenzione per i giovani talenti e potrebbero offrire al ragazzo un percorso di crescita importante. La possibilità di un affare legato a Leoni, però, mette il Parma in una posizione di vantaggio. Il Milan valuterà attentamente le offerte per Liberali, considerando sia l’aspetto economico che le prospettive di crescita del calciatore. La situazione è in divenire e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire il futuro del giovane attaccante.