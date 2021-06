Calciomercato Milan, parla Marin: «Resto un anno a Cagliari»

Razvan Marin ha parlato del mercato e degli interessamenti del Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Digi Sport

Accostato nelle ultime settimane al Milan, il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha spento ogni voce di mercato, giurando fedeltà ai rossoblu. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di un’intervista a Digi Sport.

«Voglio giocare un altro anno a Cagliari, c’erano squadre di Serie A e non solo interessate a me, ma non ho fretta, voglio fare un’ottima stagione, avere continuità»