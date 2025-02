Calciomercato Milan, Padovan sorpreso dai rossoneri! Sulle scelte di gennaio l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha elogiato i colpi del club rossonero a gennaio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Gimenez e Joao Felix hanno già lasciato il segno contro la Roma in Coppa Italia. Non so se qualcuno potrebbe già iniziare a temere di giocare di meno, come per esempio Leao, perchè ora c’è grande concorrenza in avanti. Ma per il Milan è utile avere questi nuovi giocatori, che non sono semplici ricambi, ma altri titolari. Il Milan ha fatto un grande mercato. Sono messi bene in ogni reparto, ora l’obiettivo è il quarto posto in campionato e andare avanti il più possibile in Champions League. Questo rafforzamento non può essere stato fatto invano».