Calciomercato Milan, quale futuro per Osimhen? Tutto ancora in bilico. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Mattino lo ha ribadito a chiare lettere: per Victor Osimhen sono arrivati “i giorni della verità”. Il futuro dell’attaccante nigeriano è appeso a un filo e le prossime ore saranno decisive per capire dove giocherà nella prossima stagione. La situazione, come noto, è complessa, con il Napoli che detiene ancora il suo cartellino (fino a giugno 2026, con un’opzione di rinnovo unilaterale fino al 2027) e una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solo per l’estero, un valore che il club azzurro sembra voler rispettare anche per cessioni in Italia, se non alzarlo ulteriormente.

Sullo sfondo, l’interesse di diversi club europei, con il Galatasaray che si è mosso con insistenza offrendo 60 milioni, cifra però respinta dal Napoli. Ma la Serie A non sta a guardare: secondo le ultime indiscrezioni, anche Milan e Juventus hanno acceso i fari sul bomber africano.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso e Osimhen rappresenterebbe il profilo ideale per dare la svolta all’attacco rossonero. I rapporti tra le due società, Milan e Napoli, sono ottimi, il che potrebbe agevolare un dialogo, sebbene la richiesta economica di Aurelio De Laurentiis rimanga un ostacolo importante.

Anche la Juventus è fortemente interessata a Osimhen, considerandolo un obiettivo primario per rinforzare il proprio reparto offensivo. I bianconeri stanno intensificando i contatti con l’entourage del giocatore, cercando di trovare un accordo sull’ingaggio prima di affrontare il Napoli sulla cifra del trasferimento.

L’impressione è che Osimhen preferisca la Premier League o, in alternativa, un top club italiano. La sua volontà di lasciare Napoli è chiara, ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Sarà davvero questa la settimana in cui il futuro di Osimhen verrà svelato? Milan e Juventus restano alla finestra, pronte a cogliere l’occasione.