Calciomercato Milan, l’annuncio spegne le speranze? Sul futuro del giocatore

Calciomercato Milan, il dirigente del Bologna ha fatto chiarezza sul futuro del calciatore accostato anche ai rossoneri

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato a Radio RAI del futuro di Riccardo Orsolini. L’ala classe 1997 è stato accostato anche al Milan e sembrerebbe essere un nome caldo per il prossimo calciomercato estivo:

LE PAROLE – «Abbiamo iniziato a parlare con Italiano per prolungare il contratto, a prescindere dai risultati. Offerte per Orsolini? È figlio di Bologna. Nessuno è incedibile, ma in passato abbiamo detto che sarebbe rimasto e lui è rimasto volentieri».