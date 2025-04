Calciomercato Milan, nuova idea Orsolini: la dirigenza tenta il grande colpo. La situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Sono previsti grandi movimenti in vista della prossima sessione del calciomercato Milan sia in entrata che in uscita. Come riportato dal noto giornale spagnolo AS i rossoneri avrebbero messo nel mirino un giocatore cardine del Bologna.

Stiamo parlando di Orsolini, autore di una grande stagione con la maglia dei felsinei, su cui ci sarebbe anche il Napoli allenato da Antonio Conte.