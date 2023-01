Calciomercato Milan, ultimo tentativo per Osorio: le ultime. I rossoneri provano l’ultimo assalto, ma a rifletterci è il club cileno

Il Milan non molla Dario Osario e tenta gli ultimi passi prima della fine del mercato invernale. L’offerta per il giocatore cileno fatta dal club rossonero è tra i 5 e i 6 milioni, una cifra che non è stata ancora eguagliata dall’Aston Villa.

Ora la palla passa all’Universidad de Chile: il club cileno sta riflettendo sul da farsi e non è escluso che possa trattene un altro anno Osorio per valorizzarlo ulteriormente. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.