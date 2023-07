Origi Milan: il West Ham in pole per il belga! I dettagli. L’attaccante rossonero potrebbe muoversi in direzione Inghilterra

Tra i giocatori in uscita c’è anche Divock Origi. Arrivato con grandi premesse e promesse, l’attaccante belga ha deluso le aspettative al punto che Pioli ha deciso di non portarlo con sé nella tournée statunitense del Milan.

Per l’ex Liverpool non solo sirene turche: è il West Ham a muoversi concretamente, in pole rispetto alle altre. L‘affare si aggirerebbe sui 8-10 milioni e i rossoneri risparmierebbero 12 in totale. A sorridere anche la Roma: così potrebbe partire Scamacca, obiettivo dei giallorossi per l’attacco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.