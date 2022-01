ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Divock Origi a giugno andrà in scadenza con il Liverpool, su di lui c’è l’interesse di 4 club tra cui anche il Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, oltre i rossoneri Juventus, Atalanta e Lazio si sono messi in corsa per l’acquisto a parametro zero.