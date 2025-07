Calciomercato Milan, Ordine non ha dubbi: da Tare a Modric, il giudizio non mente

Calciomercato Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato l’arrivo di Igli Tare e di Luka Modric in rossonero: le parole

Il Milan ha infiammato il calciomercato di inizio settimana annunciando l’arrivo di Luka Modric. Il fuoriclasse croato, reduce dagli impegni del Mondiale per Club, si unirà alla squadra di Massimiliano Allegri solamente a partire dall’inizio di agosto, una volta terminate le meritate vacanze. Questo colpo di mercato, destinato a far sognare i tifosi rossoneri, ha immediatamente acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, e tra questi non poteva mancare il noto giornalista Franco Ordine.

Da sempre attento alle vicende del Diavolo, Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, dove è stato invitato per analizzare lo scenario della Serie A in generale. Le sue parole sul Milan hanno destato particolare interesse e, per molti versi, anche una certa sorpresa, offrendo una prospettiva critica nonostante l’acquisto di un calibro internazionale come Modric.

Le perplessità di Ordine sul nuovo Milan

Il giornalista ha espresso delle perplessità significative riguardo alla forza complessiva del calciomercato Milan in vista della prossima stagione, arrivando a sostenere che la squadra potrebbe essere meno competitiva rispetto all’anno precedente. “Capiremo a fine stagione se saranno completati i quadri, ma al momento è meno forte dell’anno scorso”, ha dichiarato Ordine. Questa affermazione si basa su un’analisi delle partenze e degli arrivi in casa rossonera.

Ordine ha sottolineato le pesanti assenze di due pilastri fondamentali della scorsa stagione: Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La perdita di questi due giocatori, il primo un terzino sinistro di spinta e qualità, il secondo un centrocampista dinamico e con visione di gioco, sembra, secondo il giornalista, non essere stata pienamente compensata dai nuovi innesti. “I rossoneri hanno perso Theo e Reijnders, ma hanno preso Ricci e Modric”, ha precisato Ordine, riconoscendo gli acquisti ma mettendo in discussione la loro capacità di colmare il vuoto lasciato dai partenti.

L’arrivo di Luka Modric, seppur un colpo di indubbio spessore tecnico e mediatico, viene quindi inquadrato in un contesto di perdite significative. Allo stesso tempo, Ordine ha evidenziato l’importanza di due figure chiave per il nuovo corso rossonero: Massimiliano Allegri in panchina e Igli Tare come dirigente. “In panchina è arrivato Massimiliano Allegri e c’è un dirigente come Tare che è quello di cui aveva bisogno il Milan”, ha affermato il giornalista, riconoscendo il valore aggiunto che queste figure possono portare in termini di esperienza, strategia e gestione del club. L’esperienza di Allegri nel campionato italiano e la comprovata capacità di Tare nel scouting e nella costruzione di squadre sono visti come elementi positivi, ma evidentemente non sufficienti, secondo Ordine, a bilanciare le cessioni importanti.

Lo sguardo di Ordine sulla Serie A: Juventus e Atalanta

Oltre al Milan, Franco Ordine ha offerto un suo punto di vista anche su altre due contendenti della Serie A: la Juventus e l’Atalanta. Riguardo alla Vecchia Signora, il giornalista non si aspetta grandi stravolgimenti: “La Juventus sarà più o meno come quella dell’anno scorso nella fase di Tudor”. Questa previsione suggerisce una certa continuità per i bianconeri, che potrebbero mantenere un livello di competitività simile a quello mostrato nella fase finale della scorsa stagione sotto la guida di Igor Tudor.

Più incerta appare la situazione dell’Atalanta, sulla quale Ordine nutre diverse perplessità a causa di un cambio epocale in panchina: “L’Atalanta è un punto interrogativo, il passaggio da Gasperini a Juric mi lascia perplesso”. Il lungo e fortunato ciclo di Gian Piero Gasperini a Bergamo si è concluso, lasciando il posto a Ivan Juric. Questo avvicendamento, pur portando un allenatore con una filosofia di gioco simile ma con diverse sfumature, rappresenta un’incognita significativa per la Dea, abituata a un sistema ben consolidato sotto la guida di Gasperini. La capacità di Juric di replicare i successi del suo predecessore e di integrare al meglio i nuovi giocatori sarà fondamentale per determinare le ambizioni dell’Atalanta.

Le dichiarazioni di Franco Ordine su Radio CRC offrono uno spunto di riflessione cruciale sul mercato del Milan e sulle prospettive della prossima Serie A. Nonostante l’entusiasmo per Modric, il cammino rossonero appare, secondo il giornalista, ancora in salita e tutto da decifrare, con la necessità di completare adeguatamente i quadri per competere al massimo livello. Sarà il campo a dare il verdetto finale, ma le parole di Ordine mettono in luce le sfide che attendono il Milan e le altre big del campionato italiano.