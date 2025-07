Calciomercato Milan, arriva l’avviso di Ordine ai dirigenti rossoneri! C’è grossa preoccupazione

Calciomercato Milan, c’è l’avviso di Franco Ordine ai dirigenti rossoneri: al momento la squadra di Allegri è meno forte dello scorso anno

Le recenti dichiarazioni di Franco Ordine, noto giornalista de Il Giornale, rilasciate ai microfoni di Radio CRC e riprese da TuttoNapoli.net, hanno acceso un vivace dibattito sul futuro delle squadre di Serie A. In particolare, il Milan è finito sotto la lente d’ingrandimento per le sue strategie di mercato e i cambiamenti in panchina. Ordine ha espresso una visione chiara e, per certi versi, preoccupante per i tifosi rossoneri, affermando che il club, almeno per il momento, si presenterebbe meno forte rispetto alla passata stagione.

Il cuore dell’analisi di Ordine sul Milan risiede nelle dinamiche di mercato. Il giornalista ha sottolineato due perdite significative per i rossoneri: quelle di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. L’assenza di questi due pilastri, che hanno ricoperto un ruolo cruciale nella squadra della stagione precedente, potrebbe avere un impatto considerevole sull’equilibrio e sulla qualità del gioco. Tuttavia, Ordine ha anche evidenziato gli acquisti di Samuele Ricci e Luka Modric, definendoli innesti importanti. L’arrivo di Ricci, un centrocampista di talento, potrebbe portare nuova linfa al reparto mediano, mentre l’esperienza e la visione di gioco di un campione come Modric potrebbero rivelarsi determinanti, nonostante l’età avanzata. La vera incognita, secondo Ordine, sarà capire “a fine mercato se saranno completati i quadri“, indicando che il bilancio definitivo sulla forza del Milan dipenderà dalle mosse future della società.

Non solo il mercato dei giocatori, ma anche il cambio in panchina e l’arrivo di una nuova figura dirigenziale sono stati oggetto di discussione. Massimiliano Allegri, tecnico di grande esperienza e con un passato vincente proprio al Milan, è tornato alla guida della squadra. Questo ritorno rappresenta un elemento di stabilità e una scommessa sulla sua capacità di rivitalizzare il gruppo. Insieme ad Allegri, un altro nome che ha suscitato interesse è quello di Igli Tare, ora nel ruolo di dirigente. Secondo Ordine, Tare sarebbe “quello di cui aveva bisogno il Milan“, sottolineando l’importanza di una figura con la sua competenza e la sua visione strategica nella gestione sportiva. La combinazione di un allenatore esperto e un dirigente con capacità provate potrebbe essere la chiave di volta per il rilancio del calciomercato Milan, compensando le potenziali lacune evidenziate dal mercato in uscita.

Le prospettive delle altre big: un quadro della Serie A

Se il Milan è stato al centro dell’attenzione, Ordine non ha mancato di esprimere il suo parere anche sulle altre grandi del campionato. Il Napoli viene indicato come la squadra numero uno delle favorite, grazie a un mercato “da 10 e lode” che ha permesso di aggiungere giocatori alla già solida base dell’anno scorso, colmando le lacune della passata stagione. L’Inter, al contrario, è considerata meno forte rispetto all’anno precedente, a causa della strategia di ringiovanimento della squadra e del passaggio da un tecnico collaudato come Simone Inzaghi a un “semi debuttante” come Chivu. La Juventus, invece, dovrebbe mantenere un livello simile a quello mostrato nella fase di Tudor, senza grandi scossoni. Infine, l’Atalanta viene definita un “punto interrogativo” a causa del cambio in panchina da Gasperini a Juric, un passaggio che lascia Ordine “perplesso“.

In sintesi, le parole di Franco Ordine offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche della prossima Serie A. Per il Milan, la vera sfida sarà integrare al meglio i nuovi acquisti e trovare la giusta alchimia sotto la guida di Allegri e la direzione di Tare, per dimostrare sul campo di essere più forte di quanto le prime analisi possano suggerire. Sarà cruciale osservare le ultime fasi del calciomercato per avere un quadro completo e capire se il Milan riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati e a competere ai massimi livelli.