Il Milan si muove sul mercato estivo anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Adli, ecco le opzioni per il futuro

Dopo Rebic, diventato oggi ufficialmente un giocatore del Besiktas, potrebbe salutare il Milan anche Adli.

Come riportato da Daniele Longo sul centrocampista ci sono Eintracht Francoforte, Lille e Siviglia, ma per ora queste squadre hanno fatto solo sondaggi e non vere e proprie offerte