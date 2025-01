Calciomercato Milan, Okafor lascia il club a gennaio? Notizia clamorosa, non se l’aspettava nessuno

Calciomercato Milan, Noah Okafor, attaccante svizzero, può partire a gennaio: il club rossonero è pronto ad accettare offerte

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, il calciomercato Milan considera cedibili due attuali attaccanti che fanno parte della rosa rossonera a disposizione di Sergio Conceicao, appena subentrato a all’esonerato Paulo Fonseca.

Qualora arrivassero offerte per Okafor o Jovic, i manager rossoneri non alzerebbero certo le barricate. Le prossime settimana potrebbe essere dunque decisive in un modo o nell’altro.