Calciomercato Milan, conferme su Okafor! Lipsia in pressing, spunta la posizione dei rossoneri

Calciomercato Milan, arrivano notizie sulla possibile cessione di Noah Okafor al Lipsia: rossoneri disposti a parlarne

Come riferito da TMW, arrivano importanti conferme sull’interesse del Lipsia per Noah Okafor, calciatore in uscita nell’attuale calciomercato Milan.

Da parte del club meneghino che domani rientrerà dall’Arabia Saudita nessuna preclusione alla cessione dell’ex Salisburgo, anche perché l’idea del Milan è quella di acquistare un attaccante che possa sia agire da centravanti che da esterno. I giorni successivi alla Supercoppa Italiana saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.