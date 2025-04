Calciomercato Milan, Ibrahimovic e Furlani tremano! Super offerta del top club, la posizione dei rossoneri

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani tremano: il Manchester City è pronto a fare una super offerta per Tijjani Reijnders

Come riportato da calciomercato.com, in estate il calciomercato Milan potrebbe essere costretto a respingere gli assalti per Tijjani Reijnders:

PAROLE – «Il club rossonero dovrà resistere a quella che sarà una forte tentazione di fare cassa, perché dall’Inghilterra sono convinti che il Manchester City metterà sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro per il talento olandese acquistato dal Milan dall’Az Alkmaar per 20 milioni di euro nell’estate del 2023».