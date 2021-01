Calciomercato Milan: obiettivo Junior Firpo come vice Theo

Calciomercato Milan: Junior Firpo sarebbe il profilo che i rossoneri starebbero seguendo per rinforzare il reparto terzini

Il Milan ha bisogno di un vice Theo Hernandez. Dalot sin qui ha espresso il ruolo di terzino sinistro discretamente, ma è un giocatore più adattato, mentre l’ex Manchester Utd predilige la corsia di destra.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Junior Firpo di proprietà del Barcellona. L’ex Real Betis ha realizzato sin ora 4 reti e 8 assist in 51 presenze stagionali tra Europa League, Coppa del Re e Liga spagnola in tre stagioni. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Il Diavolo spera di prelevarlo in prestito.