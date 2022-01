Calciomercato Milan: obiettivo Botman, c’è l’ok di Elliott

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Botman è un obiettivo del Milan. Elliott avrebbe dato il via libera per l’acquisto a titolo definitivo, lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Maldini e Massara al lavoro per trovare un’intesa con il Lille.

Il club francese chiederebbe sempre 30 milioni di euro. In alternativa vi sarebbero Diallo del PSG, Szlai del Fenerbahçe e Mina dell’Everton.