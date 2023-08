Calciomercato Milan: un obiettivo non è più in vendita

Calciomercato Milan: tra i nomi accostati ai rossoneri per l’attacco c’è quello di Arnautovic. Il ds del Bologna fa chiarezza

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo per rinforzare la rosa. I rossoneri però dovranno rimuovere dalla lista il nome di Arnautovic. L’austriaco non è in vendita per il Bologna. La conferma del ds Sartori:

«Se è incedibile? Devo ripetere le parole di Di Vaio dell’anno scorso: Arnautovic non è sul mercato. Prezzo? Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni rispetto all’anno scorso di modo che possa fare un grande campionato. Ripeto: non è sul mercato»