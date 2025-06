Calciomercato Milan, non solo Vlahovic e Retegui per l’attacco: Tare sogna il grande colpo dalla Premier League. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta seriamente valutando la possibilità di un colpo di mercato importante per l’attacco: Darwin Nuñez, centravanti uruguaiano in forza al Liverpool. Il nome del giocatore è sul tavolo della dirigenza rossonera, e in particolare piace a Massimiliano Allegri e Igli Tare, che vedono in lui il profilo ideale per affiancare o alternare Santiago Gimenez.

Nuñez, classe 1999, è arrivato al Liverpool nel 2022 dal Benfica per una cifra considerevole (circa 85 milioni di euro più bonus), ma non ha mantenuto del tutto le aspettative in Premier League, pur mostrando sprazzi del suo talento. Questo “mezzo fallimento” ad Anfield lo renderebbe ora appetibile per il Milan e, più in generale, per la Serie A. Il suo stile di gioco, versatile e capace di lavorare di sponda oltre che di attaccare la porta, si sposerebbe bene con le idee tattiche del Milan.

La concorrenza, tuttavia, è agguerrita. Su Nuñez c’è anche l’interesse del Napoli, con Antonio Conte che lo vedrebbe volentieri come alternativa o spalla per Romelu Lukaku. Inoltre, diverse squadre dell’Arabia Saudita avrebbero già presentato offerte sostanziose al giocatore, che però avrebbe mostrato la volontà di continuare la sua carriera in Europa.

Il Liverpool, dal canto suo, sembrerebbe disposto a cedere l’attaccante. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe considerare, anche se si parla di una richiesta del Liverpool che potrebbe arrivare fino a 80 milioni. L’ingaggio di Nuñez, stimato intorno ai 4,7 milioni di euro netti a stagione, è alto ma non insostenibile per le casse rossonere. Il Milan studia il colpo, consapevole che si tratterebbe di un investimento significativo ma che potrebbe portare un giocatore di grande potenziale a San Siro.