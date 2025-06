Calciomercato Milan, Novellino tesse le lodi del club rossonero: Ricci, Tare, e un centrocampo da sogno

Calciomercato Milan, Walter Novellino, noto tecnico, ha elogiato le mosse della società rossonera, in particolare l’arrivo di Tare

Walter Alfredo Novellino, figura storica del calcio italiano, ha recentemente offerto le sue illuminanti analisi sul Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni, ricche di spunti e ottimismo, toccano diversi punti chiave del mercato rossonero e delle strategie future della squadra, sottolineando in particolare l’importanza degli innesti chiave e la visione dirigenziale.

Samuele Ricci: Un Acquisto di Peso per il Milan

Novellino non ha dubbi sul valore di Samuele Ricci, definendo il suo acquisto da parte del Milan come un “grande colpo”. L’ex tecnico ha elogiato le qualità del centrocampista: “Un giocatore che ha fatto bene nel Toro, molto bravo negli inserimenti. Sono convinto che il Milan abbia fatto un grande acquisto.” Questa enfasi sugli inserimenti suggerisce che Ricci potrebbe aggiungere una dinamicità offensiva cruciale al reparto mediano del Milan, rendendolo meno prevedibile e più incisivo. La capacità di Ricci di farsi trovare pronto in zona gol o di creare superiorità numerica a ridosso dell’area avversaria potrebbe essere un fattore determinante per le ambizioni del Diavolo.

L’Impatto di Tare: Il Punto di Riferimento Che Mancava

Il vero “grande acquisto”, secondo Novellino, è però Igli Tare. L’arrivo del dirigente al Milan viene visto come un passo fondamentale per la stabilità e la crescita del club. “Ma soprattutto il Milan ha fatto un grande acquisto con Tare. Il club aveva bisogno di un punto di riferimento importante e Tare lo è. Sono sicuro che opererà bene, è un conoscitore e sa cosa vuole Allegri. Sono convinto che faranno grandi cose“. Le parole di Novellino evidenziano la fiducia nel lavoro di squadra tra Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, un binomio che, nelle previsioni, promette di portare il Milan a risultati significativi. La sua profonda conoscenza del mercato e la sua visione strategica sono considerate essenziali per la costruzione di una rosa competitiva e bilanciata.

Manovre a Centrocampo: Qualità ed Esperienza

Il centrocampo del Milan è un altro argomento caldo toccato da Novellino, che esprime un’ammirazione particolare per Tijjani Reijnders: “Reijnders è un giocatore che a me piaceva tantissimo, l’ho visto giocare nel Manchester play basso ed è un giocatore importante.” La sua versatilità e la capacità di dettare i ritmi dal basso sono qualità che Novellino ritiene fondamentali. L’ipotesi di un arrivo di Luka Modric viene accolta con entusiasmo, vista come la “ciliegina importante” per aggiungere esperienza e leadership al reparto. “Può portare esperienza. E sono convinto che il Milan si rinforzerà tantissimo, Allegri sa come comportarsi e saper gestire coinvolgendo i giocatori.” L’unione di giovani talenti e veterani di calibro mondiale potrebbe creare un mix perfetto per il centrocampo rossonero, in grado di affrontare le sfide sia in Italia che in Europa.

Attacco: Gimenez e la Ricerca dell’Alternativa

Sul fronte offensivo, Novellino si è espresso riguardo alla situazione di Santiago Gimenez. “Secondo me serve un’alternativa importante, il messicano farà bene. Nel primo anno si fatica a inserirsi, ci vuole un po’ di tempo ma sono convinto che Gimenez sia un giocatore forte. Ha bisogno di serenità e ambientarsi.” Novellino suggerisce la necessità di affiancare a Gimenez una valida alternativa, piuttosto che sostituirlo, riconoscendo le difficoltà di adattamento che spesso si incontrano al primo anno in un nuovo campionato. La fiducia nelle potenzialità dell’attaccante messicano rimane alta, ma la consapevolezza che il Milan “è sempre il Milan e punterà a qualcosa di importante” implica che la squadra dovrà avere opzioni diverse e di alto livello nel reparto offensivo per competere ai massimi livelli.

In sintesi, le dichiarazioni di Walter Novellino su Radio Sportiva dipingono un Milan in fase di grande crescita, con acquisti mirati e una direzione sportiva solida, pronta a rilanciare le sue ambizioni sia in Italia che in Europa.