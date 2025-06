Calciomercato Milan, Okafor rifiuta una grande offerta proveniente fuori dall’Europa: cosa filtra con i rossoneri. Le ultimissime notizie

Il Botafogo ha manifestato un concreto interesse per Noah Okafor, attaccante del Milan, ma la volontà del giocatore svizzero è chiara: rimanere a giocare in Europa. Questa notizia, riportata da diverse fonti tra cui La Gazzetta dello Sport e rilanciata da Milanreports.com, sottolinea la preferenza di Okafor di continuare la sua carriera nel Vecchio Continente.

Okafor è tornato al Milan dopo un prestito al Napoli, dove ha avuto un ruolo marginale nonostante la vittoria dello Scudetto. Il suo futuro al Milan, con il cambio di allenatore e l’arrivo di Massimiliano Allegri, appare incerto, non rientrando nei piani tecnici del nuovo corso rossonero. Per questo motivo, il club sta cercando una sistemazione per il giocatore classe 2000.

Il Botafogo, ambizioso club brasiliano, ha messo Okafor nel mirino, vedendo in lui un potenziale rinforzo per il proprio attacco. Tuttavia, le possibilità che questa operazione si concretizzi sono al momento considerate basse, proprio a causa della ferma intenzione di Okafor di rilanciare la propria carriera in un contesto europeo.

Il giocatore, che ha militato anche nel Salisburgo prima di approdare al Milan, è alla ricerca di un club che gli possa garantire maggiore continuità e visibilità. La sua priorità è trovare una squadra che partecipi alle competizioni europee, possibilmente la Champions League, per dimostrare il suo valore e tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei giovani più promettenti in circolazione. Il Milan, tramite il direttore sportivo Igli Tare, è ora al lavoro per trovare la giusta destinazione in Europa per Okafor.