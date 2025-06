Okafor, il Milan fissa il prezzo per la cessione: stabilita la cifra dal club

Okafor – Il Milan ha stabilito a che prezzo cederà il calciatore nella sessione di mercato estiva

Il Milan ha fissato il prezzo per la cessione di Noah Okafor a 15 milioni di euro. Questa è la cifra che il club rossonero considera adeguata per lasciar partire l’attaccante svizzero nella prossima finestra di calciomercato estivo, un segnale chiaro delle strategie che la dirigenza intende adottare per rimodellare il reparto offensivo. A riportarlo è il giornalista brasiliano Mauro Cezar. Lo svizzero è infatti finito nel mirino di club sudamericani.

Arrivato a Milanello nell’estate del 2023 dal Salisburgo, Okafor è stato impiegato prevalentemente come alternativa a Olivier Giroud nel ruolo di punta centrale, ma ha anche dimostrato la sua versatilità agendo sulla fascia sinistra. Nonostante abbia mostrato lampi del suo potenziale, con gol e giocate importanti, la sua prima stagione in Serie A non è stata caratterizzata da quella continuità di rendimento che ci si attendeva, complice anche qualche problema fisico e la necessità di adattarsi a un nuovo campionato e a un calcio tatticamente diverso.

La valutazione di 15 milioni di euro riflette un equilibrio tra l’investimento iniziale fatto dal Milan (circa 14 milioni di euro) e il potenziale di crescita che il giocatore ancora possiede. Cedere Okafor a questa cifra permetterebbe al club di non registrare una minusvalenza significativa e di liberare risorse economiche, sia in termini di cartellino che di ingaggio, da reinvestire su profili che meglio si adattino alle future esigenze tattiche e strategiche della squadra.

Il mercato estivo sarà cruciale per definire il futuro di Okafor. Nonostante le sue qualità indubbie, la concorrenza interna e la volontà del Milan di ottimizzare la rosa potrebbero spingere verso una sua cessione. Diversi club europei potrebbero essere interessati ad acquisire un attaccante dalle sue caratteristiche, giovane, rapido e con margini di miglioramento, specialmente se il prezzo richiesto dal Milan fosse considerato accessibile per le loro casse. La dirigenza rossonera è pronta a valutare le offerte, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore sia per il club che per il futuro del calciatore.