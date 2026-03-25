Calciomercato Milan, Tare piomba su Norton-Cuffy: ok di Allegri e sfida alla big di Serie A

Calciomercato Milan, i rossoneri piombano su Norton-Cuffy e sfidano la Juve in vista dell’estate: c’è l’ok di Allegri

Il calciomercato del Milan in vista dell’estate 2026 inizia a spostarsi sulla corsia di destra. Oltre alla ricerca del nuovo numero 9, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, il terzino inglese che sta incantando con la maglia del Genoa. Il classe 2004, arrivato dall’Arsenal per soli 2 milioni, ha visto il suo valore schizzare alle stelle grazie a una stagione da protagonista sotto la Lanterna: con 26 presenze, 2 gol e un assist, il ventiduenne è diventato uno dei profili più ambiti della Serie A.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan lo ha monitorato da vicino anche nell’ultimo scontro diretto, considerandolo il profilo ideale per dare freschezza e fisicità alla fascia di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, spunta Norton-Cuffy: la strategia

L’affare, tuttavia, si preannuncia complesso. Il Genoa valuta il suo gioiello non meno di 20 milioni di euro, forte anche di una clausola sulla futura rivendita del 20% a favore dell’Arsenal. Sul giocatore è fortissimo il pressing della Juventus, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per sostituire i partenti sulla fascia destra.

Non mancano inoltre le sirene della Premier League, con Everton e Newcastle pronti a riportarlo in patria. Per il Milan, l’acquisto di Norton-Cuffy rappresenterebbe un investimento in pieno stile RedBird: un giovane talento dal grande potenziale atletico, capace di garantire una spinta costante e di adattarsi perfettamente al 4-3-3 di Allegri.