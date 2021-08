Calciomercato Milan, non tramonta l’idea Vlasic: i dettagli

Calciomercato Milan: i media russi riportano nuovamente un possibile assalto della dirigenza rossonera per Vlasic

Un interesse che si ripresenta ciclicamente dalle parti di Casa Milan, soprattutto con gli spifferi provenienti dalla Russia. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, infatti, il nome di Nikola Vlasic sarebbe tutto fuorché tramontato nell’orbita del calciomercato rossonero.

Considerando le difficoltà riscontrate nelle altre trattative aperte per la ricerca del trequartista in grado d’apportare qualità e quantità alla manovra rossonera, Maldini e Massara sarebbero tornati a bussare alle porte del Cska Mosca, nonostante il reintegro in squadra del proprio trequartista classe 1997. Tuttavia, una trattativa impostata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, al momento, non suscita particolari entusiasmi nella dirigenza russa.