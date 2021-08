Calciomercato Milan: non solo Hauge in uscita tre giocatori, ecco chi

Calciomercato Milan: non solo Hauge, il club rossonero sarebbe pronto a cedere tre giocatori, ecco chi

Dopo l’operazione Hauge, il Milan sarebbe pronto a cedere altri tre giocatori, lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il primo esubero sarà certamente Andrea Conti (fuori dal progetto tecnico da un paio di anni): Spezia e Parma su di lui. Il secondo potrebbe essere Castillejo (chiuso non solo dall’arrivo prossimo di Florenzi ma anche da Saelemaekers e la futura ala), per finire Krunic in grande difficoltà in questo pre campionato.