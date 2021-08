Calciomercato Milan: non solo Hauge, in uscita altri due giocatori

Calciomercato Milan: non solo Hauge, vi sarebbero altri due elementi in rosa pronti a lasciare il club rossonero, ecco chi

Non solo Hauge, il Milan è pronto a sfoltire la propria rosa, mettendo da parte un tesoretto utile per mettere a segno qualche colpo (in particolar modo il trequartista).

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, oltre al norvegese vi sarebbero Samu Castillejo e Andrea Conti: entrambi fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli.