Calciomercato Milan, Tare sfoglia il taccuino: tris di nomi per il centrocampo, lui il preferito

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a rivoluzionare il centrocampo: Ricci il preferito ma ci sono anche Frendrup e Nicolussi Caviglia

Il calciomercato Milan sta valutando diversi profili per rinforzare la propria squadra, ma il preferito resta Samuele Ricci del Torino. Per acquistarlo, il club rossonero dovrebbe pagare una cifra intorno ai 30 milioni di euro, che sembra essere il prezzo concordato tra il giocatore e il club granata per un eventuale passaggio a una big.

Il Milan potrebbe anche cercare di abbassare il prezzo includendo nella trattativa alcuni giocatori come Adli, appena tornato dalla Fiorentina, o alcuni giovani di Milan Futuro che potrebbero interessare al Torino. Questa potrebbe essere una strategia per rendere l’affare più conveniente per entrambe le parti. Gli altri nomi sul taccuino sono Frendrup e Nicolussi Caviglia. Lo riporta calciomercato.com.