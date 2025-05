Calciomercato Milan, sentite il giornalista: «Un investimento per circa 15 milioni»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha parlato di un possibile investimento per i rossoneri

Sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, ha parlato di un possibile colpo di calciomercato del Milan. Il giornalista ipotizza che sia più fattibile un investimento su Nicolussi Caviglia che per Samuele Ricci.

LE PAROLE: «E’ un profilo interessante per completare la rosa, dato che servono italiani per le liste. E’ più verosimile un investimento da circa 15 milioni per Nicolussi che spenderne circa 30/40 per Ricci».