Calciomercato Milan: il Napoli si ritira dalla corsa per un obiettivo?

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Koopmeiners. L’olandese piace anche al Napoli che però..

Una concorrente in meno per Koopmeiners per il Milan? L’olandese dell’Atalanta piace anche al Napoli che però potrebbe tirarsi indietro.

Come riportato dal Corriere dello Sport dopo il primo contatto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi gli azzurri hanno capito che difficilmente riusciranno a strappare l’olandese alla Dea.