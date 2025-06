Calciomercato Milan, il Napoli torna alla carica per Musah con una nuova offerta: da casa Milan… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mercato del Napoli si accende con una nuova mossa per rinforzare il centrocampo, e il nome caldo è quello di Yunus Musah del Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ciro Venerato, la società partenopea avrebbe presentato una nuova offerta ufficiale di 25 milioni di euro per il centrocampista americano, evidenziando il forte interesse del club azzurro.

Musah ha mostrato sprazzi del suo potenziale, ma non è riuscito a trovare la continuità che ci si aspettava in maglia rossonera. La sua duttilità, unita a doti atletiche e capacità di recupero palla, lo rendono un profilo interessante per molte squadre, e il Napoli, sotto la guida di Conte, vede in lui un elemento chiave per aggiungere dinamismo e fisicità al proprio reparto mediano.

La cifra offerta dal Napoli testimonia la serietà dell’approccio e la volontà di chiudere rapidamente l’operazione. I 25 milioni di euro rappresentano un investimento significativo e riflettono la valutazione che il club campano dà del giocatore, nonostante una stagione al Milan non sempre da protagonista. Per il Milan, la cessione di Musah a questa cifra rappresenterebbe una potenziale plusvalenza, considerando che era stato acquistato per circa 20 milioni di euro.

La palla ora passa al Milan e al giocatore. La dirigenza rossonera dovrà valutare l’offerta e decidere se privarsi di un centrocampista che, sebbene non abbia sfondato subito, ha comunque margini di crescita. La cessione di Musah potrebbe inoltre liberare risorse economiche e spazio in rosa per altri obiettivi di mercato. Per Yunus, il trasferimento a Napoli significherebbe una nuova opportunità per dimostrare il suo valore in un club di vertice della Serie A. Le prossime ore saranno decisive per capire se il futuro del centrocampista sarà all’ombra del Vesuvio.