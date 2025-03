Calciomercato Milan, quale futuro per Musah? L’ultima novità lascia senza parole. Ultime

Condividi via email

Calciomercato Milan, in casa rossonera ci si sta interrogando sul futuro di Yunus Musah: il centrocampista ha richieste dalla Francia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i calciatori che restano in bilico nel prossimo calciomercato Milan e che si giocheranno la conferma negli ultimi due mesi di stagione tra campionato e Coppa Italia c’è anche Yunus Musah, centrocampista rossonero molto apprezzato da Sergio Conceicao.

Musah – a dispetto delle critiche – ha richieste dal mercato francese. Il Milan, in linea di massima, vorrebbe trattenerlo ma, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, al momento ipotesi molto probabile, l’addio non sarebbe da escludere.