Calciomercato Milan, le ultimissime su Musah al Napoli! Come procede…

Calciomercato Milan, trattativa che va avanti a piccoli passi per Yunus Musah: le parti vogliono entrambe chiudere l’affare. Ultime

Le voci di mercato che vedono Yunus Musah al centro di un possibile trasferimento tra il Napoli e il calciomercato Milan continuano a tenere banco, ma, come riportato da Matteo Moretto, l’accordo non è affatto imminente e richiederà ancora “qualche giorno” di trattativa. La situazione è fluida e, nonostante la buona sintonia tra i due club e la volontà comune di raggiungere l’intesa, la chiusura dell’affare necessita di ulteriori negoziazioni per arrivare a un “accordo totale Napoli-Milan“.

In sintesi, il quadro dipinto da Matteo Moretto è quello di una trattativa in fase avanzata ma non ancora definita. I tifosi, sia del Milan che del Napoli, dovranno armarsi di pazienza e attendere gli sviluppi dei prossimi giorni. La palla è nel campo delle dirigenze che, sedute al tavolo delle trattative, stanno cercando la quadratura del cerchio per portare a termine quello che potrebbe essere uno dei trasferimenti più interessanti di questa sessione di mercato.