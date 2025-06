Calciomercato Milan, il club di Serie A prepara l’assalto: contatti già avviati

Calciomercato Milan – Il centrocampista rossonero è finito nel mirino del top club di Serie A

Il Napoli sta sondando il terreno con il Milan per un possibile trasferimento di Yunus Musah. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite il suo profilo X, sono in corso dialoghi tra le due società per il centrocampista statunitense. Questa trattativa si inserisce perfettamente nei piani di Antonio Conte, il nuovo tecnico azzurro, che ha individuato in Musah un profilo ideale per il suo progetto.

L’interesse del Napoli per Musah non è casuale. Il centrocampista, approdato al Milan nell’estate del 2023, non ha avuto un impatto costante e devastante come ci si aspettava, ma le sue doti fisiche, la sua dinamicità e la capacità di rompere il gioco e ripartire sono qualità molto apprezzate da Conte. Il tecnico salentino è noto per la sua predilezione per i centrocampisti box-to-box, in grado di coprire ampie zone di campo e partecipare attivamente a entrambe le fasi di gioco, e Musah risponde a queste caratteristiche.

Moretto sottolinea come un’intesa tra il Napoli e il calciatore sui termini contrattuali non dovrebbe essere difficile da raggiungere. Ciò suggerisce che Musah potrebbe essere aperto a un trasferimento che gli garantirebbe maggiore spazio e centralità in un progetto tecnico che lo vede protagonista. Le difficoltà maggiori, quindi, risiedono nell’accordo tra i due club. Il Milan, pur non ritenendolo incedibile, valuterà attentamente le offerte, cercando di recuperare l’investimento fatto per il suo acquisto.

Per il Napoli, l’arrivo di Musah rappresenterebbe un’importante iniezione di energia e qualità a centrocampo, un reparto che Conte intende rinforzare per costruire una squadra solida e competitiva. La situazione è in divenire, ma i segnali indicano una trattativa avviata e un forte interesse da parte del club partenopeo, con l’approvazione del suo nuovo condottiero.