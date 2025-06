Calciomercato Milan, chi rimane tra Adli, Musah e Bennacer? Il club sembra aver preso questa decisione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta pianificando una vera e propria rivoluzione a centrocampo per la prossima stagione, e per fare spazio ai nuovi innesti, il club rossonero ha messo sul mercato tre nomi importanti: Yunus Musah, Yacine Adli e Ismaël Bennacer. La volontà è quella di alleggerire il monte ingaggi e raccogliere fondi per investire su profili più adatti al progetto tattico di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico.

Yunus Musah è il primo sulla lista delle partenze. Arrivato con grandi aspettative, l’americano non ha pienamente convinto, mostrando a sprazzi le sue qualità ma senza la costanza necessaria per imporsi. Il Napoli ha manifestato un forte interesse e le trattative sembrano essere in fase avanzata per una sua cessione. Anche il West Ham, dalla Premier League, ha mostrato un rinnovato interesse.

Anche Yacine Adli, nonostante abbia avuto momenti positivi, non rientra pienamente nei piani della dirigenza. La sua posizione tattica e le caratteristiche non sembrano collimare con le idee per il centrocampo che il Milan intende costruire. Fiorentina è tra i club che lo hanno avuto in prestito e che potrebbero essere interessati ad acquisirlo a titolo definitivo.

Infine, la situazione più delicata riguarda Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, reduce da un periodo costellato da infortuni, potrebbe essere il “sacrificio” di lusso per generare un’importante plusvalenza. Il suo valore di mercato è ancora elevato e Arsenal e club dell’Arabia Saudita avrebbero sondato il terreno per lui. La sua cessione libererebbe risorse significative per il mercato in entrata.

Tra i nomi in entrata, il Milan sta puntando forte su Samuele Ricci del Torino, con un accordo che sembra ormai imminente per circa 25 milioni di euro. Altri nomi caldi per rinforzare il centrocampo sono Ardon Jashari del Club Brugge e Javi Guerra. La strategia è chiara: rigenerare il cuore del gioco rossonero con forze fresche e funzionali alle direttive del nuovo allenatore.