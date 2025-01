Calciomercato Milan, l’agente di Mosquera gela i rossoneri! Parole chiare e futuro praticamente deciso

Condividi via email

Calciomercato Milan, Mosquera resta un obiettivo caldo dei rossoneri ma l’agente fa chiarezza: impossibile una partenza a gennaio

Intervistato da calciomercato.it, l’agente di Mosquera, difensore del Valencia e obiettivo sensibile del calciomercato Milan, ha fatto il punto sul futuro del difensore chiudendo ad una partenza a gennaio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Mosquera non vuole partire in questa sessione di mercato. Diversi club lo hanno chiesto in questo mese, ma l’unico pensiero è rivolto al Valencia. Dopo analizzeremo la situazione e penseremo al futuro».