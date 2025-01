Calciomercato Milan, Moretto rivela: «I rossoneri sono pronti al rilancio decisivo, vogliono lui»

Condividi via email

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato come i rossoneri siano pronti alla seconda offerta per Santiago Gimenez

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan prepara una seconda offerta ufficiale per Santiago Giménez. Il club rossonero è pronto a fare uno sforzo economico significativo e confida di avvicinarsi alle richieste del Feyenoord. L’attaccante messicano ha trovato una base di accordo con il Milan per un contratto di tre anni e mezzo più uno opzionale. Per Giménez è un’occasione importante di carriera».