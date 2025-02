Calciomercato Milan, Moretto conferma tutto! Rinnovo imminente, cifre e dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha confermato l’imminente rinnovo di Mike Maignan col club rossonero

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha dato questa notizia sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Intesa verbale per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. L’ultima offerta del club rossonero prevede un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno a 5 milioni di euro più bonus. Tutto pronto. Il portiere ha già dato il sì al Milan ed è previsto che le parti si incontrino nelle prossime settimane per ratificare l’accordo e firmare tutti i documenti».