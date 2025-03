Calciomercato Milan, quale futuro per Morata al Galatasaray? Furlani ha un obiettivo chiaro. Ecco quale

Calciomercato Milan, Alvaro Morata vede il proprio futuro al Galatasaray: Furlani spera nel riscatto a giugno del 2026. Ecco perchè

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha una speranza ben precisa per quanto riguarda il futuro al Galatasaray di Alvaro Morata:

PAROLE – «Le recenti interviste rilasciate da Morata hanno creato una spaccatura a sorpresa con il Milan: lo spagnolo si è pentito di aver lasciato l’Atletico Madrid per il Diavolo. Alvaro si sente sicuro di rimanere al Galatasaray: il club turco ha già versato nelle casse del Milan 6 milioni di euro per il prestito e ha un’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo entro il 15 gennaio 2026 per 8 milioni di euro, pagabili in sei rate. Se il riscatto non venisse esercitato, il prestito potrebbe essere esteso gratuitamente fino al 30 giugno 2026. Se il Galatasaray decidesse di acquistarlo entro il 10 giugno 2026, il costo sarebbe di 9 milioni di euro, sempre rateizzabili in sei pagamenti. Il club rossonero spera in quest’ultima opzione perché così registrerebbe una plusvalenza di circa 2,55 milioni di euro».