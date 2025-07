Calciomercato Milan, super novità fronte Morata: ad inizio prossima settimana è attesa questa cosa. Le ultimissime sui rossoneri

La prossima settimana si preannuncia cruciale per il futuro di Álvaro Morata. Gli agenti dell’attaccante del Milan sono attesi in Turchia, a Istanbul, per un summit decisivo con il Galatasaray. L’obiettivo è chiaro: sbloccare il passaggio del calciatore al Como.

La trattativa è complessa e si è arenata su alcuni dettagli che necessitano di un confronto diretto. Il Galatasaray, club a cui Morata è attualmente legato, ha delle pretese economiche che il Como non intende soddisfare integralmente senza prima valutare ogni opzione. I lombardi, dal canto loro, hanno già imbastito una proposta contrattuale importante per Morata, convinti delle sue qualità e della sua esperienza, elementi fondamentali per un club che torna nella massima serie dopo anni di assenza.

L’ottimismo filtra comunque dagli ambienti vicini al giocatore. Morata stesso avrebbe espresso il suo gradimento per la destinazione Como, affascinato dal progetto ambizioso della società lariana e dalla possibilità di tornare a essere un protagonista indiscusso in Serie A. La sua famiglia, inoltre, preferirebbe un ritorno in Italia rispetto ad altre destinazioni.

La missione turca sarà dunque un banco di prova fondamentale. Gli agenti cercheranno di mediare tra le parti, trovando un punto d’incontro che possa accontentare il Galatasaray senza gravare eccessivamente sulle casse del Como. Si parlerà di formula del trasferimento, magari un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, o una cessione a titolo definitivo con un’intesa sul prezzo finale.

Se la missione avrà successo, il Como si preparerà ad accogliere un bomber di caratura internazionale, un innesto che potrebbe cambiare le carte in tavola per la prossima stagione. Per Morata, invece, sarebbe l’occasione per rilanciare la sua carriera in un ambiente che crede fortemente in lui, mettendosi alle spalle le ultime stagioni altalenanti. Tutti gli occhi saranno puntati su Istanbul la prossima settimana.