Calciomercato Milan, si scaldano i motori per Morata: ore frenetiche per chiudere con questa squadra. Le ultimissime sui rossoneri

Milan, l’aria che si respira attorno al Lago di Como è sempre più densa di voci: questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo di Alvaro Morata in maglia biancoblù. Il sogno di vedere l’attaccante spagnolo calcare il prato dello Stadio Sinigaglia non è mai stato così vicino a diventare realtà, alimentando l’entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Como sta lavorando instancabilmente per costruire una squadra all’altezza del massimo campionato. Il nome di Morata è emerso con insistenza nelle scorse settimane e, sebbene la trattativa sia complessa data la caratura del giocatore e il suo attuale ingaggio all’Atletico Madrid, i segnali indicano una progressiva convergenza tra le parti.

Le indiscrezioni più recenti parlano di contatti intensificati tra la dirigenza lariana e l’entourage dell’attaccante. La volontà del giocatore di provare una nuova esperienza e il progetto ambizioso del Como, che vede in Morata il perno centrale dell’attacco, sembrano essere i fattori chiave per sbloccare la situazione. Naturalmente, restano da limare gli ultimi dettagli economici e definire la formula del trasferimento, che potrebbe essere a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Morata rappresenterebbe non solo un colpo di mercato eccezionale per il Como, ma anche un segnale forte delle ambizioni del club nel panorama calcistico italiano. Tutti gli occhi sono puntati su questa settimana: sarà quella buona per vedere Morata sbarcare sul Lario?