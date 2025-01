Condividi via email

Calciomercato Milan, il Monza non molla Jovic: il calciatore potrebbe far saltare tutto. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione sia sul fronte entrate che uscite. Nello specifico, per quanto riguarda le cessioni, Luka Jovic potrebbe salutare la squadra.

Su di lui, come riportato da Matteo Moretto, c’è il Monza. Questa destinazione, però, non lo scalda a pieno e non è convinto di accettarla. Le due parti, comunque, si continueranno ad aggiornare nei prossimi giorni.