Calciomercato Milan, nuovo affare in dirittura d’arrivo con il Monza: la cessione è stata ormai definita. Le ultimissime notizie

Il Milan ha definito il futuro di Adam Bakoune, giovane e promettente terzino destro. Il club rossonero ha blindato il giocatore con un rinnovo di contratto e, contestualmente, ha trovato un accordo per la sua cessione a titolo definitivo al Monza. Un’operazione strategica che permetterà al Milan di mantenere un controllo sul futuro del talento, assicurandosi una percentuale sulla futura rivendita.

Bakoune, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio milanista. Il suo passaggio al Monza rappresenta un’occasione importante per il ragazzo di fare il salto nel calcio dei “grandi” con maggiore continuità. In Brianza, infatti, potrà trovare lo spazio e le opportunità che in una squadra come il Milan, con un roster più consolidato, sarebbero state difficili da ottenere nell’immediato. Il Monza, noto per la sua politica di valorizzazione dei giovani, si è mostrato particolarmente interessato alle qualità del terzino, garantendogli un percorso di crescita significativo.

La scelta del Milan di cedere Bakoune mantenendo una percentuale sulla futura rivendita è una mossa sempre più frequente nel calcio moderno. Permette ai club di non perdere completamente il controllo sui talenti che non trovano subito spazio in prima squadra, beneficiando economicamente di una loro eventuale esplosione in futuro. Questa clausola rappresenta una tutela per il Milan, che potrà incassare una somma qualora Bakoune dovesse affermarsi e poi essere ceduto per cifre importanti.

Per Bakoune, il trasferimento al Monza è un’opportunità per dimostrare il suo valore in un campionato competitivo come la Serie A. Il Milan, dal canto suo, continuerà a monitorare la sua crescita, nella speranza che il ragazzo possa un giorno affermarsi e portare benefici economici, diretti o indiretti, alle casse rossonere.