Calciomercato Milan, svolta a sinistra! Moncada accelera, può arrivare il colpo a sorpresa

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri sono piombati su Lucas Piton del Vasco Da Gama: servono 9 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe effettuare un colpo a sorpresa a sinistra:

PAROLE – «Il Milan ha dato mandato ai suoi osservatori in Sud America di portare delle relazioni dettagliate su Lucas Piton Crivellaro del Vasco Da Gama. Mancino elegante e buona progressione palla al piede, questi i migliori colpi del suo repertorio. Tra i suoi punti di forza ci sono anche il cross, la velocità e una personalità importante per un giocatore ancora relativamente giovane. Con un assegno da 9 milioni di euro il Vasco da Gama darebbe il via libera alla cessione di uno dei giocatori più rappresentativi della propria rosa».