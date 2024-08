Calciomercato Milan, SCENDE in campo Moncada! Strappo da RICUCIRE, la missione è già PARTITA

Calciomercato Milan, Moncada scende in campo e prova a ricucire lo strappo con il Monaco per Fofana: missione già partita

Come riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, il calciomercato Milan estivo non ha assolutamente mollato la pista che porta a Fofana, centrocampista centrale del Monaco in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Moncada infatti, grande estimatore e primo sponsor del ragazzo, ha riallacciato nelle ultime ore i contatti col club francese per cercare di trovare la quadra definitiva e regalare a Fonseca il mediano tanto richiesto. I rossoneri non vogliono andare oltre i 20 milioni di euro bonus inclusi.