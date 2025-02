Calciomercato Milan, Moncada non ha dubbi: scelto il post Theo Hernandez, contatti avviati

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano al post Theo Hernandez: il preferito di Moncada è De Cuyper del Brugge. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan si sta guardando con attenzione intorno per individuare l’eventuale post Theo Hernandez. In questo senso, come spiega il noto quotidiano, il preferito di Moncada è De Cuyper del Brugge.

In questo senso i contatti sono già partiti: la valutazione è di poco superiore ai 20 milioni di euro in estate. In estate potrebbe esserci l’affondo decisivo.